Россиянка Эрика Андреева поднялась на семь позиций в рейтинге WTA

Россиянка Эрика Андреева занимает 68‑е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который опубликован пресс‑службой организации.

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Россиянка с 932 очками поднялась на семь позиций в рейтинге. Андреева проиграла во втором круге Открытого чемпионата США китаянке Чжэн Цинвень — 7:6 (7:3), 1:6, 2:6.

Победительница US Open‑2024 Арина Соболенко набрала 8716 очков и сохранила второе место в обновленном рейтинге WTA. На третью строчку поднялась финалистка US Open‑2024 американка Джессика Пегула (6220). Лидерство сохраняет полька Ига Швентек (10885).

Рейтинг WTA от 9 сентября 2024 года

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10 885 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716

3 (6). Джессика Пегула (США) — 6220

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871

5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5398

6 (3). Кори Гауфф (США) — 4983

7 (7). Чжэн Цинвень (Китай) — 3980

8 (12). Эмма Наварро (США) — 3810

9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3631

10 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515…

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2803

14 (15). Анна Калинская (Россия) — 2772

15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2720…

17 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2571…

23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153…

25 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021…

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1778…

36 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 151