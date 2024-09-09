Россиянка Эрика Андреева поднялась на семь позиций в рейтинге WTA
Россиянка Эрика Андреева занимает 68‑е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который опубликован пресс‑службой организации.
Россиянка с 932 очками поднялась на семь позиций в рейтинге. Андреева проиграла во втором круге Открытого чемпионата США китаянке Чжэн Цинвень — 7:6 (7:3), 1:6, 2:6.
Победительница US Open‑2024 Арина Соболенко набрала 8716 очков и сохранила второе место в обновленном рейтинге WTA. На третью строчку поднялась финалистка US Open‑2024 американка Джессика Пегула (6220). Лидерство сохраняет полька Ига Швентек (10885).
Рейтинг WTA от 9 сентября 2024 года
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10 885 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716
3 (6). Джессика Пегула (США) — 6220
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871
5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5398
6 (3). Кори Гауфф (США) — 4983
7 (7). Чжэн Цинвень (Китай) — 3980
8 (12). Эмма Наварро (США) — 3810
9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3631
10 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515…
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2803
14 (15). Анна Калинская (Россия) — 2772
15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2720…
17 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2571…
23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153…
25 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021…
31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1778…
36 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 151