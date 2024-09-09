Ник Кирьос иронично высказался о титуле Янника Синнера на US Open — 2024

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос иронично отреагировал на победу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на Открытом чемпионате США – 2024.

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Кирьос не стал публиковать отдельный пост о титуле Синнера, хотя поддержал проигравшего в финале американца Тейлора Фритца. Позднее Ник отреагировал на твит известного британского журналиста Пирса Моргана.

Морган сделал репост публикации о победе Синнера в финале US Open – 2024.

«После ДВУХ проваленных допинг-тестов. Исправляю это для вас», — написал Морган.

«Впервые в истории! Мы являемся свидетелями величия!» — иронично прокомментировал пост Моргана Кирьос, добавив эмодзи «мужчина, пожимающий плечами» и «зевок».

Кирьос – один из немногих теннисистов, кто открыто критикует ход допинг-дела Синнера и выражает недоверие итальянцу.