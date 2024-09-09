Циципас поздравил Синнера и Соболенко с успешным выступлением на US Open

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко с успешным выступлением на US Open — 2024.

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«Поздравляю Арину Соболенко и Янника Синнера! Ваши победы находят отклик и за пределами корта — настоящие чемпионы возвышают саму игру», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 8 сентября, в финале мужского одиночного разряда Янник Синнер обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5. А 7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open — 2024 она в двух сетах одолела американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.

На текущем US Open — 2024 Циципас выступил неудачно. Стефанос со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 проиграл представителю Австралии Танаси Коккинакису (86-я ракетка мира) в первом же круге.