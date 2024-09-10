WADA не стало подавать апелляцию по допинговому делу Янника Синнера

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер был окончательно оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщила итальянская газета Corriede della Sera со ссылкой на секретариат Спортивного арбитражного суда (CAS).

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Международное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало подавать апелляцию на решение по данному делу. 21-дневный срок подачи апелляции уже истёк.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором сообщалось о том, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.