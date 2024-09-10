Диана Шнайдер объяснила, почему играет в косынке

Российская теннисистка 17-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказалала о своём головном уборе во время матчей.

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«На одном из первых турниров на грунте (лето, солнце) я попробовала играть в кепке. Мне было лет девять. Когда я подбрасывала мяч, не видела его из-за козырька. Мама случайно увидела косынку в магазине и купила. И всё! Я попробовала, когда ветер – ничего не мешает, мне было комфортно. Потом я стала играть [в косынке] и на закрытых кортах. Моя первая косынка была белая в чёрный горошек. Мы стараемся купить ткань разных цветов в горошек и отдаем в ателье. С одной косынки мне уже сняли все параметры, и по ним шьют остальные», — рассказала Шнайдер в эфире Youtube-канала «Больше! Лайв».

Ранее вице-чемпионка Игр-2024 в Париже 20-летняя Шнайдер сообщила, что в Олимпийской деревне не хватало еды для спортсменов.