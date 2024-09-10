WADA продолжило расследование дела провалившего допинг-тест Синнера

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что по-прежнему занимается расследованием дела первой ракетки мира из Италии Янника Синнера, провалившего допинг-тест, сообщает издание Corriere della Sera. В организме спортсмена выявили метаболит клостебола в низких концентрациях.

WADA все еще изучает документацию по делу Синнера, чтобы решить, подавать ли апелляцию, — говорится в заявлении агентства.

В общей сложности Синнер провалил два допинг-теста. При этом итальянский теннисист избежал дисквалификации. Сперва запрещенное вещество нашли в пробе спортсмена от 10 марта. После препарат был выявлен уже в другой пробе Синнера через восемь дней. Сам первая ракетка мира объяснял это тем, что вещество попало в его организм из спрея, которым один из членов команды обрабатывал ему рану.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев уступил Синнеру в матче четвертьфинала Открытого чемпионата США. Он прошел в Нью-Йорке. Игра завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу спортсмена из Италии.

После победы над Медведевым Синнер одолел британца Джека Дрейпера в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2. Благодаря этому итальянец впервые вышел в финал US Open.