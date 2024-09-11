Американский журналист пошутил над популярностью мужского финала US Open — 2024

Американский теннисный обозреватель Бен Ротенберг сделал акцент на популярности самых ярких моментов финалов Открытого чемпионата США — 2024. На официальном YouTube-канале турнира обзор матча Соболенко — Пегула собрал уже 1,6 млн просмотров, в то время как матч Синнер — Фритц посмотрели почти в два раза меньше — около 700 тыс. раз.

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В то же время он высказался о количестве призовых за US Open — 2024, которые получат теннисисты и теннисистки в этом году. Ротенберг пошутил, отметив, что мужчины должны быть довольны их равным количеством с женщинами.

«Честно говоря, мужчины могут чувствовать себя счастливыми, если они получат равные призовые от US Open», — написал журналист в социальных сетях.

Напомним, 8 сентября в финале мужского одиночного разряда Янник Синнер обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5.