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Глава ФТР Тарпищев: мне жаль Рублева, он мог быть в финале US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Андрей Рублев, который на Открытом чемпионате США (US Open) завершил выступление на стадии 1/8 финала после поражения болгарину Григору Димитрову, мог бы дойти до финала турнира. Его слова приводит РИА Новости.

Тарпищев пожалел Рублева
© Газета.Ru
«Мне жаль Рублева, потому что исходя из того, как складывался турнир, он мог быть и в финале. С точки зрения качества игры Андрей действует достаточно неплохо. Но методологически ему надо чуть-чуть кое-что изменить, он играет практически на фоне перетренированности», — заявил Тарпищев.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 40 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6.

В одном из розыгрышей первого сета Рублев попал мячом в сетку. Это разозлило россиянина, он стал бить ладонью по струнам ракетки, порезавшись до крови. При счете 1:4 Рублеву пришлось взять медицинский тайм-аут, чтобы его руку смогли обработать.

Лучшим достижением россиянина на Открытом чемпионате США был выход в четвертьфинал, куда он добирался четырежды, включая два предыдущих сезона. На «Мастерсе» в Монреале за несколько недель до начала мейджора в Нью-Йорке он добрался до финала, по пути выбив из борьбы первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Теннис
Янник Синнер
Григор Димитров
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев