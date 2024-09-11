Тарпищев пожалел Рублева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Андрей Рублев, который на Открытом чемпионате США (US Open) завершил выступление на стадии 1/8 финала после поражения болгарину Григору Димитрову, мог бы дойти до финала турнира. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне жаль Рублева, потому что исходя из того, как складывался турнир, он мог быть и в финале. С точки зрения качества игры Андрей действует достаточно неплохо. Но методологически ему надо чуть-чуть кое-что изменить, он играет практически на фоне перетренированности», — заявил Тарпищев.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 40 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6.

В одном из розыгрышей первого сета Рублев попал мячом в сетку. Это разозлило россиянина, он стал бить ладонью по струнам ракетки, порезавшись до крови. При счете 1:4 Рублеву пришлось взять медицинский тайм-аут, чтобы его руку смогли обработать.

Лучшим достижением россиянина на Открытом чемпионате США был выход в четвертьфинал, куда он добирался четырежды, включая два предыдущих сезона. На «Мастерсе» в Монреале за несколько недель до начала мейджора в Нью-Йорке он добрался до финала, по пути выбив из борьбы первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.