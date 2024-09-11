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Янник Синнер планирует включить в команду бывшего тренера Новака Джоковича

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер намерен включить в свою команду тренера по физподготовке Марко Паничи. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Янник Синнер планирует включить в команду бывшего тренера Новака Джоковича
© championat.com

Итальянский специалист ранее входил в команду серба Новака Джоковича, с которым прекратил сотрудничество в мае этого года. Джокович и Паничи начали работать вместе в 2017 году. Тогда серб обратился к итальянцу во время восстановления от травмы локтя. Паничи составил для Новака эффективную реабилитационную программу, и после этого они начали полноценную совместную работу.

За свою карьеру Паничи работал с такими известными теннисистами, как Фабио Фоньини, Иво Карлович, Филипп Кольшрайбер, Кристьян Гарин, Франческа Cкьявоне, Даниэла Гантухова и другие.

Теннис
Янник Синнер
Даниэла Гантухова
Франческа Скьявоне
Филипп Кольшрайбер
Новак Джокович