Янник Синнер планирует включить в команду бывшего тренера Новака Джоковича

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер намерен включить в свою команду тренера по физподготовке Марко Паничи. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

© championat.com

Итальянский специалист ранее входил в команду серба Новака Джоковича, с которым прекратил сотрудничество в мае этого года. Джокович и Паничи начали работать вместе в 2017 году. Тогда серб обратился к итальянцу во время восстановления от травмы локтя. Паничи составил для Новака эффективную реабилитационную программу, и после этого они начали полноценную совместную работу.

За свою карьеру Паничи работал с такими известными теннисистами, как Фабио Фоньини, Иво Карлович, Филипп Кольшрайбер, Кристьян Гарин, Франческа Cкьявоне, Даниэла Гантухова и другие.