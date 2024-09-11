В Дании выпустили две книги о Хольгере Руне

В Дании вышли две книги о 14-й ракетке мира Хольгере Руне. Одна из них называется «Хольгер Руне — на корте и за его пределами» (рассказ о профессиональном пути теннисиста), вторая — «Где Хольгер Руне в мире тенниса?» (детская иллюстрированная книга).

«Для меня было важно, чтобы читатели могли почувствовать мою глубокую любовь к теннису и чтобы книги были одновременно развлекательными, визуально привлекательными и познавательными. Теннис — моя самая большая страсть. Надеюсь, что книги принесут такую же радость и вдохновение всем, кто их читает», — написал Руне в своём аккаунте в социальных сетях.

© Соцсети

21-летний Руне — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде, победитель юниорского Открытого чемпионата Франции — 2019, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.