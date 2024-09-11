Давид Феррер поделился дальнейшими планами Рафаэля Надаля

Испанский теннисист Давид Феррер поделился дальнейшими планами 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

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«После Олимпийских игр у него была чёткий календарь: сыграть на Кубке Лэйвера, а затем на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Он хотел отдохнуть и это то, что ему было нужно. Посмотрим. Как только всё это закончится, когда ему нужно будет решить, чем он хочет заниматься, он даст мне знать. Я хочу, чтобы у него всё было хорошо. Важно, что он счастлив и доволен. Для него всегда открыта дверь и он про это знает», — приводит слова Феррера We love Tennis со ссылкой на Cadena Ser.

В последний раз Рафаэль Надаль появлялся на корте на Олимпийских играх в Париже, где выступал в паре с Карлосом Алькарасом. Дуэту удалось дойти до 1/4 финала Олимпиады.