Сборная США победила Чили в матче Кубка Дэвиса

Сборная США обыграла Чили в 1-м туре группового этапа Кубка Дэвиса — 2024 со счётом 3:0.

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В первом матче американец Райлли Опелка в трёх сетах обыграл чилийца Кристьяна Гарина — 6:3, 4:6, 7:6(7:3). Второе очко команде США принёс Брэндон Накашима, который одолел Алехандро Табило со счётом 7:6(7:5), 2:6, 7:6(7:3). В ничего не решавшей парной встрече серебряные призёры Олимпиады в Париже американцы Остин Крайчек и Раджив Рам обыграли Томаса Барриоса и Матиаса Сото (4:6, 6:4, 7:6(7:3).

В группе С Кубка Дэвиса также участвуют сборные Германии и Словакии, которые свой матч завершили со счётом 3-0 в пользу немецких теннисистов.

В следующих матчах группы С, которые состоятся 13 сентября, США сыграет со Словакией, а Германия — с Чили.

В плей-офф Кубка Дэвиса выходят по две лучшие команды из каждой группы.