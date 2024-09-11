«На US Open у него были тяжелые матчи». Алькарас — об игре с Махачем на Кубке Дэвиса

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о матче с чешским теннисистом Томашем Махачем на Кубке Дэвиса.

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«Думаю, он провёл больше матчей на американском турнире. На US Open у него были тяжёлые встречи. Приехал сюда, другие условия, всё другое. К этому трудно привыкнуть. После сложного и тяжёлого первого сета знал, что мне нужно оставаться жёстким, сохранять позитивный настрой и играть длинные раунды. Думаю, я довёл его до предела, пока у него не начались физические проблемы. Не хочу проходить через это. Но действительно счастлив отдать очко за Испанию», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Испанец победил Томаша Махача со счётом 6:7 (3), 6:1, (отказ). Напомним, Кубок Дэвиса 2024 года проходит с 10 по 15 сентября в четырёх городах.