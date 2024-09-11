«Меня родители воспитали хорошо». Шнайдер — о вольностях в общении со своей командой

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, может ли позволить себе грубое обращение со своей командой во время матчей.

© Чемпионат.com

— Диана Шнайдер может себе позволить на матче что-то остренькое, такой «выхлоп» в сторону команды? Отправить «погулять», что-нибудь такое сказать? — Пока таких ситуаций не было. Я могу отправить родителей «погулять», но не в грубой форме, такое я себе не позволяю. Потому что я переживаю, родители переживают, я ещё больше себя начинаю накручивать. Игоря (Андреева) пока никуда не посылаю, я такое себе не позволяю. Со всеми, с кем я работала, у меня такого нет. Меня родители воспитали хорошо, поэтому такого себе не позволяю. Ко взрослым — с уважением, — сказала Шнайдер в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».