Маттео Берреттини снялся с нового турнира ATP-250 в Ханчжоу

Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с турнира категории ATP-250, который пройдёт в Ханчжоу (Китай) с 18 по 24 сентября. Его заменит 94-я ракетка мира австралийский теннисист Александр Вукич.

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Напомним, в Ханчжоу также сыграют известные российские теннисисты шестая ракетка мира Андрей Рублёв и 23-й в рейтинге ATP Карен Хачанов. Кроме того, из именитых игроков в турнире примут частие Хольгер Руне (Дания), Себастьян Корда (США) и бывший россиянин, ныне представляющий Казахстан, Александр Шевченко.

Отметим, что сейчас Берреттини участвует в Кубке Дэвиса — 2024 за итальянскую команду. Соревнование проходит в период с 10 по 15 сентября в четырёх городах.