Определились финалистки турнира WTA-500 в Гвадалахаре

В ночь с 14 на 15 сентября мск прошёл очередной соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. Состоялись оба матча 1/2 финала соревнований в одиночном разряде, по итогам которых определились финалистки турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами (курсивом выделены победители).

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Турнир WTA-500. Гвадалахара, хард. Одиночный разряд, 1/2 финала

Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Оливия Гадеки (Австралия) — 2:6, 3:6.

Магдалена Френх (Польша, 5) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 7:6 (7:4), 7:5.

Таким образом, в одиночном финале турнира WTA-500 в Гвадалахаре, который пройдёт в ночь с 15 на 16 сентября мск, встретятся 152-я ракетка мира Оливия Гадеки (Австралия) и 43-я в мировом рейтинге Магдалена Френх (Польша).