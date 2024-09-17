Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал самого тяжёлого для себя соперника, с которым ему труднее всего играть.

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«Алькарас — самый тяжёлый соперник, с которым я играл. К следующему разу я постараюсь прибавить в уровне, попробовать что-то новое, получше», — приводит слова Медведева ESPN.

Напомним, на следующей неделе Даниил Медведев примет участие в Кубке Лэйвера. Турнир пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы. Россиянин включён в европейскую команду. Его партнёрами по сборной Европы станут болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. Капитан команды — швед Бьорн Борг.

Медведев и Алькарас встречались друг с другом семь раз. Испанец выиграл пять матчей, россиянин — всего два.