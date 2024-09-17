Умер тренер Шараповой

Умер тренер Сампраса, Шараповой и Мыскиной Лэнсдорп
Известный американский тренер по теннису Роберт Лэнсдорп скончался в возрасте 85 лет.
Причины смерти известного специалиста не называются, сообщает Tennis.com. Роберт Лэнсдорп известен по работе с такими звездами мирового тенниса, как американцы Пит Сампрас, Линдсией Дэвенпорт, Трэйси Остин. Все они становились первыми ракетками мира и побеждали на самых престижных турнирах.
Также Лэнсдорп работал с российскими теннисистками Марией Шараповой и Анастасией Мыскиной.
Помимо этого, с американским наставником сотрудничали и многие другие игроки.