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Умер тренер Сампраса, Шараповой и Мыскиной Лэнсдорп

Известный американский тренер по теннису Роберт Лэнсдорп скончался в возрасте 85 лет.

Умер тренер Шараповой
© Российская Газета

Причины смерти известного специалиста не называются, сообщает Tennis.com. Роберт Лэнсдорп известен по работе с такими звездами мирового тенниса, как американцы Пит Сампрас, Линдсией Дэвенпорт, Трэйси Остин. Все они становились первыми ракетками мира и побеждали на самых престижных турнирах.

Также Лэнсдорп работал с российскими теннисистками Марией Шараповой и Анастасией Мыскиной.

Помимо этого, с американским наставником сотрудничали и многие другие игроки.

Теннис
Пит Сампрас
Анастасия Мыскина
Мария Шарапова