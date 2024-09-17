Коллинз завершит карьеру после финала Кубка Билли Джин Кинг

10-я ракетка мира 30-летняя американская теннисистка Даниэль Коллинз завершит карьеру в этом году после финала Кубка Билли Джин Кинг. Об этом сообщает SportSkeeda.

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По информации источника, Коллинз приняла решение выступить на финале Кубка Билли Джин Кинг в испанской Малаге. Заключительный этап этого соревнования состоится в период с 13 по 20 ноября, через неделю после финала Итогового чемпионата WTA. Это выступление станет последним в карьере американкой спортсменки.

Даниэль Коллинз за свою карьеру. выиграла четыре турнира уровня WTA. Лучшим результатом американки на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде является выход в финал Australian Open в 2022 году. Наивысшая позиция Коллинз в рейтинге WTA — седьмое место (11 июля 2022 года).