Кудерметова вышла в 1/4 финала в Сеуле, обыграв Самсонову

Сегодня, 18 сентября, завершился матч второго круга турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), где встретились россиянки 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова (44-й номер рейтинга). Со счётом 6:4, 6:2 победу одержала Вероника Кудерметова.

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.