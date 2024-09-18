Мирра Андреева: раньше мы с Эрикой играли за чипсы

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева рассказала, что на юниорских турнирах они с сестрой Эрикой играли за чипсы.

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«Мы раньше, когда играли и турниры юниорские, мы говорили так, если мы выиграем турнир, мы покупаем чипсы и колу. Всё, Эрика выигрывает турнир, я тоже счастливая, потому что я тоже чипсы поем. Мы едем в магазин, покупаем большую пачку чипсов. Большую бутылку колы мама, конечно, не покупала, маленькую купила, и мы её вдвоём пытались там пить, по глоточку, и потом чипсы все вместе едим, все счастливые, включаем какой-нибудь сериал и празднуем Победу. Поэтому раньше мы играли за чипсы», — сказала Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Ранее Мирра Андреева рассказала, почемуможет поссориться со своей сестрой Эрикой.