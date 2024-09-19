Роман Сафиуллин обыграл Фабио Фоньини на старте турнира в Чэнду

Российский теннисист 56-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В матче первого раунда он в трёх сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини, занимающего 79-ю строчку в рейтинге ATP — 6:3, 4:6, 6:4.

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Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. Россиянин выполнил 13 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных (36%). На счету итальянского теннисиста девять подач навылет, пять двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из пяти заработанных (60%).

Во втором круге турнира в Чэнду Сафиуллин встретится с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном, обыгравшим в первом раунде экс четвёртую ракетку мира японца Кэя Нисикори — 6:4, 6:4.