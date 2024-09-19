Касаткина вышла в 1/4 финала турнира в Сеуле

Российская теннисистка 13-я ракетка мира Дарья Касаткина обыграла 105-ю ракетку мира из США Хейли Баптист и вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 6:4, 6:2.

Встреча длилась 1 час 13 минут. За это время Касаткина допустила две двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из семи и выполнила одну подачу навылет. Баптист реализовала два брейк-пойнта из двух возможных и допустила семь двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Дарья Касаткина сразится с британской теннисисткой Эммой Радукану.

Напомним, на турнире в Сеуле (Южная Корея) Дарья Касаткина посеяна под первым номером.