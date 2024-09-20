«Пытался реабилитироваться». Циципас — о победе над Коккинакисом на Кубке Лэйвера

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом в мачте Кубка Лэйвера — 2024.

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«Для нас, сборной Европы, было важно заработать очко, мы не очень хорошо начали сегодня утром, но я очень рад, что внёс свой вклад. Пытался реабилитироваться, выйти на площадку и сделать это не только для себя, но и для всей моей команды», — приводит слова Циципаса официальный сайт Кубка Лэйвера.

Напомним, Стефанос Циципас обыграл Танаси Коккинакиса со счётом 6:1, 6:4, сравняв счёт между командами Европы и мира. В первом матче Кубка аргентинец Франсиско Серундоло победил норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.