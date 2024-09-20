«Барселона» ведет работу над продлением контракта с Педри

Агент Эктор Перис, представляющий интересы центрального полузащитника «Барселоны» Педри, провёл встречу со спортивным директором сине-гранатовых Деку, на которой они обсудили продление контракта с 21-летним футболистом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, эта встреча прошла продуктивно, и обе стороны выразили желание дальнейшего сотрудничества. Однако на текущий момент каталонский клуб не может сделать конкретного предложения Педри из-за своей экономической ситуации.

В нынешнем сезоне Педри принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.