Кудерметова победила Томову и пробилась в полуфинал WTA-500 в Сеуле

В ночь с 20 на 21 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-500 в Сеуле завершился матч 1/4 финала между 44-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой и 54-й в мировом рейтинге Викторией Томовой из Болгарии. Победу в двух партиях одержала Кудерметова — 7:5, 6:3.

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В полуфинале турнира WTA-500 в Сеуле Вероника Кудерметова сыграет с 17-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии, посеянной на турнире под третьим номером. Ранее бразильянка переиграла в двух сетах 163-ю ракетку мира российскую теннисистку Полину Кудерметову — 6:2, 6:1.