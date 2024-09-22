Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Пекине

Четвёртая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Об этом сообщила пресс-служба турнира в социальных сетях.

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Причиной снятия Рыбакиной стала травма спины. В прошлом году Елена выходила в полуфинал на турнире в Пекине, она потеряет 390 рейтинговых очков.

Елена Рыбакина снялась с третьего турнира подряд (US Open, Сеул, Пекин).

Ранее с турнира в Пекине снялись девятая ракетка мира гречанка Мария Саккари, 10-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз и лидер мирового рейтинга полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале Швёнтек победила российскую теннисистку Людмилу Самсонову — 6:2, 6:2.