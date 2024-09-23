Теннисист Медведев выиграл Кубок Лэйвера в составе сборной Европы

Сборная Европы стала победителем выставочного теннисного турнира Кубок Лэйвера — 2024 в Берлине. Европейская команда одержала победу над сборной мира со счетом 13:11.

© gazeta.ru

Карлос Алькарас в решающем матче обыграл представителя США Тейлора Фрица со счетом 6:2, 7:5.

В команде Европы выступали россиянин Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас.

21 сентября Даниил Медведев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лэйвера. Встреча, которая продолжалась 1 час 37 минут, завершилась со счетом 6:3, 4:6, 10:5 в пользу Тиафо.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российская теннисистка избила себя ракеткой по голове после поражения на турнире WTA.