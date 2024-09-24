Глава ФТР объяснил решение переизбраться на новый срок

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, решивший выдвинуть свою кандидатуру на должность, заявил «Матч ТВ», что у него работа совпадает с хобби.

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Ранее Тарпищев сообщил, что будет переизбираться на новый срок. Функционер руководит федерацией с 1999 года.

— Вы 25 лет возглавляете Федерацию тенниса России. Не устали каждый день решать глобальные задачи?

— Я счастливый человек, у меня работа и хобби совпадают. Так что продолжаю работать, пока летаю (улыбается). Главное, что есть идеи и есть куда стремиться. А раз получается, то грех уходить. Как только будет что‑то не так, тогда надо уходить, — сказал 76‑летний Тарпищев «Матч ТВ».

С 2022 года российские теннисисты выступают на международных турнирах как нейтральные спортсмены, но отстранены от командных соревнований решением Международной федерации тенниса (ITF).