Эрика Андреева проиграла в первом круге турнира в Пекине

67-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева проиграла 94-й ракетке рейтинга, спортсменке из Бельгии Гретье Миннен в 1-м круге турнира в Пекине со счётом 5:7, 2:6.

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Матч продолжался 1 час 46 минуты. Россиянка совершила две подачи навылет, пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнты из шести. На счету её соперницы два эйса, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из семи. В следующем круге бельгийка встретится с соотечественницей Андреевой — Анастасией Потаповой.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является лидер мирового рейтинга WTAспортсменка из Польши Ига Швёнтек.