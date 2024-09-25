Александр Зверев раскрыл причину снятия с турнира в Пекине

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев объяснил, почему был вынужден сняться с турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай), который пройдёт с 26 сентября по 2 октября.

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«К сожалению, у меня диагностировали пневмонию, что объясняет физические трудности, которые я испытывал в последние месяцы. Сейчас мне нужно позаботиться о своем здоровье, чтобы как можно скорее снова выйти на соревнования», — приводит слова Зверева Tennis365.

На прошлой неделе Зверев играл на выставочном турнире Кубке Лэйвера, где одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо и проиграл ещё одному представителю США Тейлору Фрицу.