$92.86-0.06103.41+0.19
Войти в почту

Александр Зверев раскрыл причину снятия с турнира в Пекине

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев объяснил, почему был вынужден сняться с турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай), который пройдёт с 26 сентября по 2 октября.

Александр Зверев раскрыл причину снятия с турнира в Пекине
© Чемпионат.com

«К сожалению, у меня диагностировали пневмонию, что объясняет физические трудности, которые я испытывал в последние месяцы. Сейчас мне нужно позаботиться о своем здоровье, чтобы как можно скорее снова выйти на соревнования», — приводит слова Зверева Tennis365.

На прошлой неделе Зверев играл на выставочном турнире Кубке Лэйвера, где одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо и проиграл ещё одному представителю США Тейлору Фрицу.

Теннис
Фрэнсис Тиафо
Александр Зверев