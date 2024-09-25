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«Теннисистки заслуживают зарабатывать на равных с мужчинами». Веснина выступила за соразмерные призовые

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина заявила «Матч ТВ», что женщины заслуживают равных с мужчинами призовых за участие в турнирах.

Теннисистка Веснина выступила за соразмерные призовые
© Матч ТВ

Ранее за равные призовые высказывались многие теннисистки, в том числе Джессика Пегула, Арина Соболенко, Винус Уильямс и Мария Шарапова. В 2024 году организаторы US Open выделили одинаковые призовые мужчинам и женщинам. За победу в турнире Янник Синнер и Арина Соболенко получили по 3,6 миллиона долларов.

— Разница в призовых на турнирах очень ощутимая. Женщины уступают в этом и заслуживают зарабатывать на равных с мужчинами. Но никто не будет выяснять отношения из‑за этого и требовать, чтобы все было копейка в копейку. Мы заслуживаем равные доли, но если у ATP и WTA есть разные обязательства со спонсорами, то мы не будем скандалить и требовать полностью равных призовых средств. Если вы посмотрите на размеры призовых, например, «Мастерсов», то увидите, что наши — значительно меньше. В свое время Билли Джин Кинг добилась повышения призовых для теннисисток, а WTA продолжает гнуть эту линию, — сказала «Матч ТВ» Веснина.
Теннис
Янник Синнер
Билли Джин
Джессика Пегула
Арина Соболенко
Елена Веснина
Винус Уильямс
Мария Шарапова