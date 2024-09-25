Теннисистка Веснина выступила за соразмерные призовые

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина заявила «Матч ТВ», что женщины заслуживают равных с мужчинами призовых за участие в турнирах.

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Ранее за равные призовые высказывались многие теннисистки, в том числе Джессика Пегула, Арина Соболенко, Винус Уильямс и Мария Шарапова. В 2024 году организаторы US Open выделили одинаковые призовые мужчинам и женщинам. За победу в турнире Янник Синнер и Арина Соболенко получили по 3,6 миллиона долларов.