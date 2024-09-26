Камилла Рахимова вышла во второй круг WTA-1000 в Пекине

В ночь с 25 на 26 сентября мск на женском турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч первого круга между 71-й ракеткой мира российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и 146-й в мировом рейтинге Кимберли Биррелл из Австралии. Победу в двух партиях одержала Рахимова — 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Рахимова один раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Биррелл выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге «тысячника» в Пекине Камилла Рахимова сыграет с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь, посеянной на турнире под пятым номером.