Рублев заявлен на турнир ATP-500 в Базеле

Стал известен заявочный лист на хардовый турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 21 по 28 октября. В списке значится и российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв, который будет посеян под первым номером.

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Топ-8 сеяных теннисистов на турнире в Базеле:

На участие в турнире также заявлены казахстанский теннисист Александр Бублик, представитель Франции Артюр Фис, Иржи Легечка из Чехии, аргентинцы Франсиско Серундоло, Себастьян Баес и Томас Мартин Этчеверри и другие игроки.

Действующим чемпионом турнира в Базеле является Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший в двух сетах Хуберта Хуркача (7:6, 7:6).