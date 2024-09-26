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Андрей Рублёв заявлен на турнир ATP-500 в Базеле

Стал известен заявочный лист на хардовый турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 21 по 28 октября. В списке значится и российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв, который будет посеян под первым номером.

Рублев заявлен на турнир ATP-500 в Базеле
© Чемпионат.com

Топ-8 сеяных теннисистов на турнире в Базеле:

На участие в турнире также заявлены казахстанский теннисист Александр Бублик, представитель Франции Артюр Фис, Иржи Легечка из Чехии, аргентинцы Франсиско Серундоло, Себастьян Баес и Томас Мартин Этчеверри и другие игроки.

Действующим чемпионом турнира в Базеле является Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший в двух сетах Хуберта Хуркача (7:6, 7:6).

Теннис
Франсиско Серундоло
Хуберт Хуркач
Александр Бублик
Томас Мартин
Андрей Рублев