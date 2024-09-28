Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Пекине

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге россиянин обыграл французского теннисиста Адриана Маннарино, занимающего 44-ю строчку в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

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Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Медведев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Маннарино один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В четвертьфинале Даниил Медведев встретится с итальянцем Флавио Коболли, который во втором круге турнира обыграл россиянина Павла Котова со счётом 6:4, 6:2.