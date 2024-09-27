Карен Хачанов вышел во второй круг турнира АТР-500 в Пекине

27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). В первом раунде он в двух сетах обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну (53-й номер рейтинга ATP) — 6:4, 6:4.

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Матч продолжался 1 час 42 минуты. Российский теннисист выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Карбальес-Баэны четыре эйса, три двойные ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

В следующем круге Хачанов сыграет с 31-й ракеткой мира Франсиско Серундоло из Аргентины.