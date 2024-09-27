Андреева и Шнайдер разгромили дуэт из Японии в 1-м круге «парника» в Пекине

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В первом раунде они разгромили японский дуэт Сюко Аояма/Эри Ходзуми — 6:0, 6:2.

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Матч продолжался 1 час 2 минуты. Российский дуэт выполнил один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету японской пары один выигранный брейк-пойнт из трёх. Они ни разу не подали навылет и совершили две двойные ошибки.

В 1/8 финала соревнований в Пекине россиянки сыграют с победительницами противостояния между украинской парой Людмила Кичёнок/Марта Костюк и чешско-американским дуэтом Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд.