Рублев в трех сетах обыграл Карреньо-Бусту на старте турнира в Пекине

Завершился матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Пекине, в котором встречались шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (четвёртый посев на турнире) и 201-й номер рейтинга ATP Пабло Карреньо-Буста из Испании. Встреча закончилась со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу россиянина.

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Матч продолжался 1 час 50 минут. Российский теннисист выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Карреньо-Бусты три подачи навылет, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Пекине Рублёв встретится с победителем матча между 43-й ракеткой мира китайским теннисистом Чжан Чжичжэнем и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, занимающим 43-ю строчку в рейтинге ATP.