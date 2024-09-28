WADA решило добиваться дисквалификации первой ракетки мира

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет добиваться дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Об этом сообщается на сайте организации.

WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению организации, итальянец специально принимал запрещенный препарат.

Ранее Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Такое решение приняло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях.

Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.