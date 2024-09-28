Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине

Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Румынии Ирину-Камелию Бегу в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

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Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 17-м номером. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Викторией Голубич и хорваткой Донной Векич.

Андреевой 17 лет, она занимает 22-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером соревнований в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

34-летняя Бегу располагается на 103-й строчке в мировом рейтинге. Румынка выиграла пять титулов WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема она выходила в четвертый круг Australian Open и Roland Garros.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $13,1 млн. Турнир завершится 6 октября. Действующей победительницей является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, которая не принимает участия в текущем розыгрыше.