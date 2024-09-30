Калинская вышла в четвертый круг турнира в Пекина

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в четвертый круг турнира в Пекине.

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Калинская, получившая 10‑й номер посева, в третьем раунде встречалась с американкой Пейтон Стирнс. Соперница россиянки отказалась от продолжения борьбы в третьем сете из‑за травмы.

Калинская за выход в ¼ финала поспорит с украинкой Юлией Стародубцевой.

WTA 1000. China Open. Пекин. Хард. Призовой фонд — более 8,9 миллиона долларов

Третий круг

Анна Калинская (Россия, 10) — Пейтон Стирнс (США) — 3:6, 6:3, 3:1 (отказ — Стирнс)