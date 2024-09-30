Российская теннисистка Калинская вышла в четвертый круг турнира в Пекина
Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в четвертый круг турнира в Пекине.
Калинская, получившая 10‑й номер посева, в третьем раунде встречалась с американкой Пейтон Стирнс. Соперница россиянки отказалась от продолжения борьбы в третьем сете из‑за травмы.
Калинская за выход в ¼ финала поспорит с украинкой Юлией Стародубцевой.
WTA 1000. China Open. Пекин. Хард. Призовой фонд — более 8,9 миллиона долларов
Третий круг
Анна Калинская (Россия, 10) — Пейтон Стирнс (США) — 3:6, 6:3, 3:1 (отказ — Стирнс)