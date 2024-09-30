Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине.

В матче второго круга Рублев, получивший четвертый номер посева, обыграл испанца Алехандро Давидовича‑Фокину. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу шестой ракетки мира.

За выход в полуфинал Рублев сыграет против китайца Бу Юнчаокете.

ATP 500. China Open. Пекин. Хард. Призовой фонд — более 3,7 миллиона долларов

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Алехандро Давидович‑Фокина (Испания) — 6:4, 7:5