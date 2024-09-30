Касаткина пятый раз в карьере уступила Анисимовой на турнире в Пекине

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвёртый круг турнира категории. WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она уступила Аманде Анисимовой из США, занимающей 43-ю строчку мирового рейтинга со счётом 6:7 (1:7), 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Касаткина два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Анисимовой ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

После турнира в Пекине счёт личных встреч Анисимовой и Касаткиной — 5-0 в пользу американки. Она побеждала россиянку в Окленде-2020, Мельбурне-2022, Цинциннати-2022 и Торонто-2024.

В следующем круге турнира в Пекине Аманда Анисимова встретится с победительницей матча Надя Подорошка (Аргентина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).