Аслан Карацев не смог пробиться в основную сетку «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист 139-я ракетка мира Аслан Карацев не смог пробиться в основную сетку турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В финальном матче квалификационного раунда он в двух сетах проиграл итальянцу Маттия Беллуччи — 7:6 (7:3), 6:1.

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Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Россиянин один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету итальянца 11 эйсов, две двойные ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 11.

Соревнования в Шанхае пройдут с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).