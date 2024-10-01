Медведев высказался о матче с Алькарасом в Пекине

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса (5:7, 3:6) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине.

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«Тяжёлый матч для меня. Думаю, что сыграл действительно хорошо, было много позитивного. В то же время, да, очень тяжело играть с Карлосом, когда он в отличной форме. Так что да, я провёл довольно хороший матч. Я проиграл. Со мной такое случается не так уж часто. С лучшими игроками такое может случиться», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Россиянин три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету испанца три эйса, одна двойная ошибка и 5 выигранных брейк-пойнтов из 11.