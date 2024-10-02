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Карлос Алькарас выиграл четвёртый титул в сезоне, больше только у Синнера

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл четвёртый титул в 2024 году. Он стал чемпионом на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Алькарас выиграл четвертый титул в сезоне
© Чемпионат.com

Ранее этом году Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», Уимблдон и турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Больше трофеев в нынешнем сезоне взял только его соперник по сегодняшнему финалу Янник Синнер. У итальянца их шесть.

Всего 21-летний Карлос Алькарас выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

Теннис
Янник Синнер