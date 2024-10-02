Алькарас выиграл четвертый титул в сезоне

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл четвёртый титул в 2024 году. Он стал чемпионом на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

© Чемпионат.com

Ранее этом году Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», Уимблдон и турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Больше трофеев в нынешнем сезоне взял только его соперник по сегодняшнему финалу Янник Синнер. У итальянца их шесть.

Всего 21-летний Карлос Алькарас выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.