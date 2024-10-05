Джокович вышел в третий раунд «Мастерса» в Шанхае

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий раунд турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Джокович, получивший четвертый номер посева, во втором круге обыграл 43‑ю ракетку мира американца Алекса Микельсена. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (11:9). Теннисисты провели на корте два часа.

Джокович и Микельсен играли на стадионе с крышей, параллельные матчи на открытых кортах были перенесены на воскресенье из‑за дождя.

Соперник Джоковича по 1/16 финала определится позднее.

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Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Алекс Микельсен (США) — 7:6 (7:3), 7:6 (11:9)