Диана Шнайдер проиграла на старте турнира WTA-1000 в Ухане

16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она проиграла канадке Лейле Фернандес (28-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 3:6.

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Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Фернандес семь эйсов, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Лейла Фернандес сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и японкой Моюкой Учижимой.