Александрова одержала первую победу в карьере на турнире WTA-1000 в Ухане

33-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла 162-ю ракетку мира спортсменку из США Софью Кенин в матче первого круга турнира WTA-1000 в Ухане со счётом 6:1, 4:6, 6:4. Это первая победа в карьере россиянки на этом «тысячнике».

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Ранее Екатерина Александрова провела один матч на турнире в Ухане. В 2019 году в матче первого круга она уступила соотечественнице Веронике Кудерметовой — 7:5, 3:6, 2:6.

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.