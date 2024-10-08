Рахимова вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Ухане

Российская теннисистка Камилла Рахимова крупно обыграла японку Моюку Утиджиму в матче первого круга турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки. Спортсменки провели на корте 1 час 8 минут.

В следующем раунде Рахимова сыграет против канадки Лейлы Фернандес, которая ранее победила россиянку Диану Шнайдер.

WTA 1000. Wuhan Open. Ухань (Китай). Хард. Призовой фонд — более 3,2 миллионов долларов

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, LL) — Моюка Утиджима (Япония, Q) — 6:1, 6:2